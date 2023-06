Amanda e Gabriela conquistam ouro em campeonatos de boxe e jiu-jitsu

Coluna #AnonimoseCia: Ambas representaram a cidade de Cotia neste final de semana; veja

Amanda Lima, 28, e Gabriela Matos, 18, representaram Cotia em dois campeonatos neste sábado (24). Fotos: Reprodução

COLUNA ANÔNIMOS E CIA: Moradoras de Cotia, Amanda Lima, 28, e Gabriela Matos, 18, conquistaram medalhas de ouro em campeonatos de boxe e jiu-jitsu neste sábado (24).





Amanda foi campeã da 16ª edição do Campeonato Paulista de Boxe Elite e Gabriela foi a primeira no pódio do Campeonato Brasileiro da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo (CBJJE).





“Me senti bem lutando. Consegui impor bem o meu jogo. Estava ganhando de 10 a 0, mas consegui finalizar faltando 1:35 para acabar. Eu luto por esse título tem tanto tempo...”, disse Gabriela, que já coleciona diversos títulos em pouco tempo de carreira. Ela faz parte da equipe Gracie Barra Cotia [LEIA MAIS SOBRE GABRIELA AQUI]. , disse Gabriela, que já coleciona diversos títulos em pouco tempo de carreira. Ela faz parte da equipe Gracie Barra Cotia





Já Amanda usou as redes sociais para agradecer ao companheiro, que também é lutador, e aos seus treinadores por ter conquistado esse título.





“Eu não tenho palavras para agradecer por toda dedicação que tiveram comigo. O carinho e o cuidado para eu me tornar uma boa atleta. Não vou me esquecer dos puxões de orelha e de todas as batalhas que vencemos antes mesmo de pisar no ringue - e elas são muitas [...] Ainda não acabou! Esse foi só o primeiro passo da nossa história”, declarou Amanda, integrante da equipe Eminente Team, de Cotia. , declarou Amanda, integrante da equipe Eminente Team, de Cotia. Ela representou Cotia em parceria com o clube do São Paulo Futebol Clube.









A COLUNA ‘ANÔNIMOS E CIA’ ABRE ESPAÇO PARA PESSOAS QUE ESTÃO NO ANONIMATO E QUE MERECEM TER SEUS TRABALHOS OU HISTÓRIAS COMPARTILHADAS





