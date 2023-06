Dona Ana faz a primeira tatuagem aos 71 anos: “Me sinto rejuvenescida”

DJ nas horas vagas, ela explicou à Coluna o significado da tatuagem e o sentimento após ter realizado: “Se soubesse que sentiria isso, teria feito há mais tempo”

Dona Ana ao lado do tatuador Eder Dias, de Cotia. Foto: Reprodução / Facebook

Coluna Anônimos: Quem disse que tatuagens não são para todas as idades está completamente enganado. Aos 71 anos, Ana Maria Dolce, moradora de Cotia, fez a sua primeira tatuagem no braço: o desenho de uma borboleta azul.





“Eu adoro borboletas. E me sinto feliz em morar em Cotia em contato com elas. A minha casa fica no fim de uma rua, com muita vegetação no entorno, e é maravilhoso ver as diversas borboletas que sobrevoam por lá”, explicou dona Ana à Coluna. “Além disso, significa transformação, feminidade, sorte e mais: as notas musicais são porque eu não vivo sem música”, completou.





E a música, de fato, está presente na vida de dona Ana, que é DJ nas horas vagas. Ela já realizou algumas festas para a Prevent Sênior, que é seu plano de saúde. Daí, nasceu a ideia de um projeto voltado para a Melhor Idade.





Era tão gratificante passar aquelas tardes proporcionando alegria, descontração e recordação para eles que tive a ideia de um projeto. Criar um canal na internet para idosos, onde tocaria músicas e passaria dicas de como ter uma vida mais feliz





Por ser moderna e com uma alma jovem, o incentivo de fazer uma tatuagem partiu de amigas mais novas. “E eu concordei, por que não? Fiz e estou feliz. Inexplicável a emoção. Juro que não pensei que fosse assim. Azul é a minha cor favorita, e o trabalho do Eder ficou maravilhoso. Eu fico olhando o tempo inteiro e me sinto como se tivesse rejuvenescido. Se soubesse que sentiria isso, teria feito há mais tempo”, disse.





A arte foi realizada pelo tatuador Eder Dias, proprietário do estúdio Freedom Tattoo, localizado no bairro Atalaia. Ele contou À Coluna que ficou surpreso ao receber o telefonema de dona Ana.





“No momento em que ela me ligou, não imaginei que fosse uma senhora de 71 anos. Ela disse que me encontrou no Google. Aí a gente marcou o dia e ela apareceu no estúdio. A gente começou a conversar e ela disse que algumas amigas tinham a incentivado”, explicou.