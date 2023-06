O que falta para os uniformes escolares serem entregues aos alunos de Cotia?

Prefeito Rogério Franco falou sobre os empecilhos com as licitações e apontou possível prazo de entrega dos kits

Última entrega dos uniformes foi feita em 2020. Foto: Prefeitura de Cotia

A última entrega de uniformes escolares para os cerca de 30 mil alunos matriculados na rede municipal de Cotia foi realizada em 2020, antes da pandemia.





Em junho do ano passado, a Secretaria Municipal de Educação explicou ao Cotia e Cia que havia lançado uma licitação para aquisição dos uniformes. Porém, o processo de compra não foi concluído, segundo a pasta, porque as empresas fornecedoras estavam com dificuldades para elaborar cotações por falta de matéria-prima no mercado.





O assunto foi abordado na noite desta sexta-feira (23) no podcast Bom Papo e Cia com o prefeito Rogério Franco.





No trecho do vídeo abaixo, Franco comenta os problemas enfrentados com as licitações e aponta um prazo para os uniformes serem finalmente entregues.





Veja: