Atleta de Cotia está na final do Campeonato Paulista de Boxe Elite | Neto Rossi

Amanda Lima, 28, vai enfrentar a baiana Stefani Melo dos Santos no próximo sábado (24), em Mogi das Cruzes (SP)

Amanda Lima, 28, atleta cotiana. Foto: Reprodução / Instagram

Moradora de Cotia, Amanda Lima, 28, está na final da 16ª edição do Campeonato Paulista de Boxe Elite, na categoria Mosca (50 kg). Ela venceu a semifinal contra a carioca Mariana Fonseca Veloso, neste final de semana, em São Paulo. A decisão, em pontos, foi unânime.





A adversária de Amanda era nada mais nada menos que a 4ª colocada no ranking feminino nacional da categoria.





A final, que acontecerá neste sábado (24) em Mogi das Cruzes, será contra a baiana Stefani Melo dos Santos, que está na segunda colocação no ranking.





A luta promete e Amanda segue confiante. “Vamos em busca do topo do pódio! Sem perder o foco! Agradeço todas as mensagens e torcida.”













Amanda é da equipe Eminente Team, de Cotia. Ela está representando a cidade em parceria com o clube do São Paulo Futebol Clube.





O Campeonato Paulista de Boxe Elite traz para o ringue os melhores atletas da classe Elite Masculino e Feminino, com o intuito de determinar os campeões de cada categoria de peso e ter por base os atletas que representarão a Federação de Boxe do Estado de São Paulo (FEBESP) no Campeonato Brasileiro de Boxe.





Pra cima, Amanda! Estamos na torcida!





Neto Rossi (@netorossi_1) é jornalista do Cotia e Cia e escreve nesta coluna

assuntos diversos sobre a cidade e a região