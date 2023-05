MP instaura inquérito para apurar contrato dos totens instalados nas escolas de Cotia

Segundo a denúncia encaminhada ao MP, contratação “ignorou indevidamente” o processo de licitação; veja

Contrato dos totens é de R$40, 8 milhões. Foto: Prefeitura de Cotia

Ministério Público de São Paulo (MP-SP) instaurou um inquérito civil para investigar o contrato da Secretaria de Educação de Cotia com a empresa Helper Tecnologia, do Paraná. A apuração ocorre devido ao fato de não ter havido licitação para a contratação da empresa, a mesma que instalou 37 totens na cidade em contrato com a Secretaria de Segurança Pública, entre 2017 e 2018. instaurou um inquérito civil para investigar o, do Paraná. A apuração ocorre devido ao fato de não ter havido licitação para a contratação da empresa,, entre 2017 e 2018.





O valor total do contrato dos totens instalados nas 101 escolas municipais é de R$ 44,8 milhões. O documento foi firmado em agosto de 2022. Segundo a denúncia, a contratação “ignorou indevidamente a necessária realização de procedimento licitatório” e ainda apontou a existência de empresas concorrentes no mercado, “que oferecem soluções de segurança semelhantes e com custo potencialmente mais baixo”. O documento foi firmado em agosto de 2022. Segundo a denúncia, a contrataçãoe ainda apontou a existência de empresas concorrentes no mercado,





De acordo com o MP, a justificativa apresentada pela Prefeitura de Cotia nos estudos que antecederam a ausência da licitação, aparentemente considerou “apenas cenários alternativos baseados na contratação de servidores públicos”. Desta forma, o MP entendeu que a prefeitura “olvidou a análise do cabimento de outras soluções tecnológicas disponíveis no mercado”.





Entre as determinações, o MP solicitou:





- Semelhanças e diferenças das soluções tecnológicas disponibilizadas por outras empresas atuantes no mercado;





- Compatibilidade ou não do preço ajustado no contrato resultante da inexigibilidade com o praticado no mercado e por outros municípios.





Procurada, a Prefeitura de Cotia não retornou o contato dentro do prazo estipulado. Cotia e Cia também entrou em contato com a empresa Helper, mas também não houve retorno.





O espaço desta reportagem continua aberto para manifestações.