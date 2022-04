Cotia paga R$ 10,7 mil por mês em cada totem de segurança

São 37 totens de segurança instalados na cidade; levantamento feito pelo Cotia e Cia ainda mostra o valor mensal da Central de Monitoramento e o das instalações dos equipamentos

Instalação do totem de segurança em Cotia. Foto: Divulgação





O aluguel de cada totem de segurança em Cotia custa, por mês, R$ 10.728. Isso significa que, em 30 totens que foram instalados em 2018 no município, o valor mensal sai, ao todo, R$ 321.840 [leia mais sobre os sete últimos totens instalados em 2021 no decorrer do texto].





Cotia e Cia, nesta segunda-feira (25), com base no contrato disponível no Portal da Transparência da Prefeitura [VEJA AQUI]. O contrato foi firmado com a empresa Helper Tecnologia de Segurança, com sede na cidade de Colombo, no Paraná. O levantamento foi feito pelonesta segunda-feira (25), com base no contrato disponível noO contrato foi firmado com a empresa









Já a Central de Monitoramento da Secretaria de Segurança Pública de Cotia custa para o município R$ 16,9 mil por mês. A central engloba 15 monitores de 40 polegadas, 5 estações de trabalho com monitores de 21 polegadas, servidores, storage com capacidade de gravação de 30 dias em full HD, rack e nobreak para servidores.





Ao somar o valor mensal de cada totem mais o valor da Central de Monitoramento, a Prefeitura de Cotia paga por mês um valor de R$ 338.740.





OUTROS VALORES





Mas antes mesmo dos valores mencionados acima, pagos mensalmente pela Prefeitura de Cotia, a instalação dos totens e da Central de Monitoramento teve outro custo.





De acordo com o contrato, a instalação de cada totem custou para o Poder Público R$ 6.750. Ou seja, a instalação dos 30 totens de segurança saiu R$ 202,5 mil aos cofres do município. Já a instalação da Central de Monitoramento foi de R$ 48.840.





[RELEMBRE AQUI]. Cotia e Cia não localizou o contrato desses novos aparelhos no Portal da Transparência. Mas se estão sendo pagos os mesmos valores, por exemplo, esse total mensal sobe para R$ 396.936 . Vale ressaltar que, em outubro de 2021, foram instalados mais sete totens de segurançanão localizou o contrato desses novos aparelhos no. Mas se estão sendo pagos os mesmos valores, por exemplo,