Governo de SP deve fechar mais de 300 classes de escolas estaduais; entenda

Segundo a Secretaria da Educação, os alunos não serão transferidos de escolas e turnos

Foto: Agência Brasil

O governo de São Paulo deve fechar cerca de 300 classes de escolas estaduais. Apenas nove das 35 regiões do estado não devem ser atingidas pela medida. As informações são do G1.





De acordo com a Secretaria de Educação, a mudança segue as diretrizes de uma resolução de 2016, alterada em 2018, que estabelece que se, ao final de cada bimestre, constatar-se o aumento ou diminuição da demanda escolar, a Diretoria de Ensino deverá proceder o redimensionamento de classes.





Segundo a pasta, os alunos não serão transferidos de escolas e turnos, mas haverá um redimensionamento de 0,3% (312) do total de 104 mil classes.





Conforme reportagem do G1, Araras será a região mais afetadas: 36 classes de 18 escolas serão fechadas. Em segundo lugar está Osasco, onde 9 escolas devem ter redução de classes.





Nota da Secretaria de Educação de SP:





"A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informa que de 104 mil classes, 0,3% serão redimensionadas, em acordo aos critérios das Resoluções SE nº2/2016 e SE nº 62/2018. A Seduc-SP dialoga com a rede a otimização da formação de classes com até 30 alunos. Se ao final de cada bimestre, constatar o aumento ou diminuição da demanda escolar, a Diretoria de Ensino deverá reavaliar e proceder ao devido redimensionamento, adequando à realidade local e com total garantia pedagógica do ensino aos estudantes"





Com informações do G1