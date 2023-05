De tirar o fôlego: Vídeo mostra perseguição “cinematográfica” pelas ruas de Osasco

A postagem com o vídeo que mostra PM perseguindo motoqueiro tem mais de 8 milhões de views; veja

Reprodução / Twitter

As imagens são de tirar o fôlego. Um vídeo de uma perseguição policial de moto em Osasco viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (8).





Filmadas pela sua própria câmera, as imagens mostram um policial militar perseguindo um motoqueiro que está com uma mulher na garupa.





O perfil do Twitter “Clips that go hard”, especializado em vídeos do gênero, destacou na legenda: “both excelent riders” (ambos excelentes pilotos).





A perseguição acabou em Carapicuíba. Quer saber o final? Veja você mesmo abaixo:

both excellent riders pic.twitter.com/asKuRbYy4e — clips that go hard (@clipsthatgohard) May 7, 2023