Sistema de segurança eletrônico começa a ser instalado nas escolas de Cotia

Veja a previsão para os equipamentos começarem a funcionar; valor estimado do contrato, com vigência de 3 anos, está na casa dos R$44 milhões

Totem instalado em frente ao CE Jardim Nomura, que foi furtado no último final de semana









Cotia e Cia teve acesso [VEJA AQUI]. As escolas da rede municipal de Cotia começaram a receber a instalação de um sistema completo de segurança, com câmeras internas e centrais de monitoramento. Os equipamentos serão instalados nas 101 unidades, conforme consta no contrato, queteve acesso





O processo de licitação prevê que o sistema comece a funcionar em um prazo de 3 meses, a partir da data da assinatura do contrato. Como o documento foi assinado no dia 23 de agosto, até o final de novembro, portanto, deve entrar em operação.





entro Educacional Jardim Nomura, que fica a 400 metros da Prefeitura de Cotia, foi furtada nesse final de semana. Bandidos levaram computadores, impressoras, caixas de som, entre outros materiais [VEJA AQUI A REPORTAGEM COMPLETA]. Esse foi o 5º furto na unidade.

CONTRATO DE R$ 44,8 MILHÕES





A Prefeitura de Cotia contratou a empresa Helper Tecnologia de Segurança, com sede na cidade de Colombo, no Paraná, para implantar os equipamentos nas escolas municipais.





O valor estimado do contrato, que também inclui o valor da mão de obra para os serviços, com vigência para 3 anos, é de R$ 44,8 milhões.





De acordo com o contrato, cada uma das 101 escolas terá um posto de segurança eletrônico com 8 câmeras internas cada e uma central de monitoramento com 30 monitores, sistema de vídeo wall, 4 estações de trabalho, servidores, nobreaks e software.