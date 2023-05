Em vídeo, Leci Brandão lamenta cancelamento de show na Congada de Cotia

Artista faria o show de encerramento da festa no domingo (14), mas cancelou devido a problemas de saúde. “Continuem orando por mim”

Vídeo de Leci Brandão foi publicado pela Secretaria de Cultura de Cotia

Congada de São Benedito de Cotia neste domingo (14). No entanto, pela segunda vez consecutiva em razão de sua saúde, teve que cancelar a participação no evento [LEIA MAIS SOBRE A CONGADA AQUI]. A cantora Leci Brandão estava agendada para fazer o show de encerramento daneste domingo (14). No entanto, pela segunda vez consecutiva em razão de sua saúde, teve que cancelar a participação no evento





Cotia e Cia divulgou a informação em primeira mão assim que teve acesso ao comunicado da produtora da artista e também ao atestado médico (RELEMBRE AQUI). divulgou a informação em primeira mão assim que teve acesso ao comunicado da produtora da artista e também ao atestado médico





“A artista passou por um procedimento cirúrgico no qual teria alta a tempo de realizar as atividades profissionais agendadas, porém o médico sugeriu um repouso maior do que havia informado anteriormente devido às condições da mesma”, disse em nota a Some Cia Produções, representante legal de Leci.





Secretaria de Cultura de Cotia, a cantora lamentou não poder participar pelo segundo ano consecutivo da Congada de São Benedito. Em 2022, o cancelamento ocorreu devido ao resultado positivo de Covid-19. Em vídeo publicado pelaa cantora lamentou não poder participar pelo segundo ano consecutivo da. Em 2022,





“Nós não poderemos mais uma vez fazer o show de Cotia por motivos de saúde, de recomendações médicas. Quero agradecer a corrente de orações pra mim, para a recuperação da minha saúde. Continuem orando por mim”, disse a cantora. “Assim que estivermos em condições, estaremos aí [em Cotia] para levar um pouco de alegria, de música, de esperança e de fé para vocês”, completou.













Em nota, a Prefeitura de Cotia informou que os organizadores da festa da Congada, com o apoio da Secretaria de Cultura e de Lazer, informarão se outro artista fará o encerramento da festa.





Já a Secretaria Municipal de Cultura disse que compreende a situação e prioriza a saúde e bem-estar da artista. "Nesse sentido, desejamos a Leci Brandão uma recuperação plena e rápida, para que ela possa retornar aos palcos e encantar o público com sua música."





A Festa da Congada de São Benedito de Cotia acontecerá nos dias 13 e 14 de maio e contará com a participação de nove congadas convidadas e com Encontro Cultural. Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de São Paulo (Lei 17.619/2023) e de Cotia (Lei 1.823/2014), a congada marca a celebração da assinatura da Lei Áurea (1888) em memória aos ancestrais, à resistência e à liberdade.