Mulher é agredida e roubada por adolescentes na região central de Cotia

Crime aconteceu na Avenida Professor Manoel José Pedroso na noite desta quinta-feira; três criminosos foram detidos

Crime foi registrado na Delegacia de Cotia

Uma mulher foi agredida durante um roubo na noite desta quinta-feira (26) no Parque Bahia, na região central de Cotia. Ela teve a bolsa e o celular roubados por dois adolescentes (de 15 e 17 anos) e um jovem de 18 anos. Os três foram detidos pela Polícia Militar (PM).

Na delegacia, a vítima contou que estava vindo da academia sentido centro de Cotia pela Avenida Professor Manoel José Pedroso, quando foi abordada por uma pessoa pelas costas. O criminoso ordenou que ela entregasse a bolsa e o celular. No entanto, ao perceber que ele não estava armado, a vítima reagiu, mas foi agredida com chutes e socos.Vendo que não conseguiria concretizar o roubo, o criminoso chamou mais dois comparsas, que foram ao seu encontro e agrediram também a vítima, antes de roubá-la.Ainda em seu depoimento, a mulher relatou que viu uma viatura da PM e pediu ajuda. Os policiais conseguiram encontrar os três criminosos e os levaram para a Delegacia de Cotia, onde foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do crime.Os dois adolescentes foram apreendidos e encaminhados a uma unidade da Fundação Casa. O criminoso de 18 anos foi preso em flagrante. O celular da vítima foi localizado e devolvido. A bolsa com seus pertences não foi encontrada.