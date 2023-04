Congada de São Benedito de Cotia completa 72 anos e divulga programação

Evento será realizado nos dias 13 e 14 de maio e vai reunir apresentações musicais, danças e manifestações religiosas e culturais

Congada de São Benedito de Cotia. Foto: Divulgação

A Congada de São Benedito de Cotia completa no mês que vem 72 anos. O tradicional evento, que ocorre na Vila São Joaquim (Rua Padre José Ferreira de Seixas), será realizado nos dias 13 e 14 de maio (veja programação abaixo).





a Congada de Cotia foi declarada como patrimônio cultural imaterial paulista, por ser “uma relevante manifestação folclórica e cultural”. A sanção ocorreu após a Alesp ter aprovado o Projeto de Lei 893/2017. Em fevereiro deste ano,por ser. A sanção ocorreu após a Alesp ter aprovado o Projeto de Lei 893/2017.





Segundo a autora do projeto, a deputada Leci Brandão (PC do B), a preservação da ancestralidade negra só foi possível graças às inúmeras expressões artísticas, culturais e religiosas, entre elas a congada.





PROGRAMAÇÃO





13/05 (Sábado)





17h – Chegada da Congada de Mogi das Cruzes e de Taubaté





18h – Será transportado pelos grupos folclóricos visitantes o busto da Princesa Isabel que se encontra na casa do festeiro, fazendo cortejo até o local da festa





19h – Apresentação de samba de roda com o grupo Garoa do Recancavo





20h – Apresentação do grupo de capoeira Baluarte e estagiário Peter, Professor Negão, supervisão Mestre Tizil





20h30 – Terço na casa do Festeiro por intenção das almas dos escravos





22h – Shows regionais





23h: Forró na Sede da Congada





14/05 (Domingo)





9h – Chegada das congadas de Taubaté, Pindamonhangaba, Lorena e São Paulo com Maracatu, Cia Cara Caxa e Mocambos de Raiz Nagô





11h – Missa em intenção das almas dos escravos no salão da Congada de São Benedito de Cotia – Vila São Joaquim





15h – Encontro das Bandeiras e representação da Lei Áurea





16h30 – Procissão dos Santos Patronos acompanhados pelas congadas





20h – Apresentação da Cia Baru de Expressões Artísticas do Instituto Gira-Sol





22h – Show de encerramento





Sobre a Congada





A congada é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira que possui influências dos cultos católicos, formando um movimento sincrético. Trata-se de um desfile ou procissão que reúne elementos das tradições históricas, os usos e costumes das tribos de Angola e do Congo.





É uma dança que representa a coroação do rei do Congo, acompanhada de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamento de mastros e música.





A festa popular originou-se no Brasil na metade do século XVII, tendo surgido na época da escravidão. Ela ocorre em meses diferentes de acordo com a localidade do país. Além de São, Paulo, é possível encontrar a congada nos estados de Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Paraná.





Congada de São Benedito de Cotia





A Congada de São Benedito de Cotia é um grupo de 38 pessoas, que são, em sua maioria, familiares e amigos.





As danças coreografadas na Congada de São Benedito de Cotia são danças de bastão oriundas de Moçambique, que representam a luta e a garra a favor da representatividade cultural negra.





Já os cantos, geralmente, são louvores ao santo patrono de alguma festa católica popular em que a congada se apresenta, como a de Nossa Senhora de Achiropita e de São Sebastião.