Chafariz no centro de Cotia passa por limpeza e manutenção após reportagem

Local estava sujo, sem funcionar e tomado por fezes de pombos; veja

Foto enviada ao Cotia e Cia pela Prefeitura de Cotia

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana iniciou nesta quinta-feira (11) o serviço de limpeza e manutenção no chafariz do centro de Cotia após reportagem do Cotia e Cia publicada nesta quarta-feira (10) - VEJA AQUI. niciou nesta quinta-feira (11) o serviço de limpeza e manutenção no chafariz do centro de Cotia após reportagem dopublicada nesta quarta-feira (10) -





Segundo a secretaria, os serviços de limpeza e instalação da nova bomba do equipamento vão ser finalizados nesta sexta (12). “Portanto, o funcionamento do chafariz, com o final dos trabalhos, está previsto para amanhã”, disse em nota.





A denúncia foi enviada ao Cotia e Cia ontem por uma moradora que passou pelo local e flagrou o abandono e a sujeira, tanto dentro quanto fora do chafariz. Segundo a moradora, no local havia penas e fezes de pombos, uma condição completamente insalubre.









Em nota, a Secretaria de Obras informou ontem que o assunto já era de conhecimento da pasta e que já estava programado o serviço de limpeza ainda esta semana.