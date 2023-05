Leci Brandão cancela show na Congada de Cotia pelo 2º ano consecutivo

Show estava marcado para este domingo (14); saiba mais

Cantora Leci Brandão. Foto: Reprodução

A cantora Leci Brandão não se apresentará mais na Festa da Congada de São Benedito de Cotia. O show, que estava marcado para este domingo (14), foi cancelado por motivos de saúde. A informação foi veiculada pela Some Cia Produções, representante legal da artista.





“Venho por meio desta informar que por motivos de saúde, a cantora não poderá realizar a apresentação marcada para o dia 14/05/2023 em Cotia - SP, a artista passou por um procedimento cirúrgico no qual teria alta a tempo de realizar as atividades profissionais agendadas, porém o médico sugeriu um repouso maior do que havia informado anteriormente devido às condições da mesma, envio anexo o atestado médico formalizando esta condição”, disse a produtora em nota [VEJA ABAIXO]





Comunicado da produtora de Leci





Atestado médico





A Prefeitura de Cotia havia divulgado hoje o show da cantora e, até a publicação desta reportagem, não havia informado sobre o cancelamento da apresentação.





CANCELADO PELO 2º ANO CONSECUTIVO





[RELEMBRE AQUI]. Esta não é a primeira vez que a cantora cancela seu show na Festa da Congada de Cotia. Em 2022, Leci testou positivo para Covid-19 e também não compareceu no evento





SOBRE A CONGADA