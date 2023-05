Shopping na estrada de Caucaia tem nova previsão de inauguração

Inicialmente o empreendimento seria inaugurado no início do segundo semestre deste ano, mas os planos mudaram.





O shopping Central Park Plaza, que está sendo construído na estrada de Caucaia do Alto, na altura do Tijuco Preto, na divisa Vargem Grande Paulista e Cotia, estava previsto para ser inaugurado no início do segundo semestre deste ano. Porém, a reportagem apurou com a assessoria do novo shopping que a previsão mudou e deve ocorrer apenas em março de 2024.

O novo empreendimento já confirmou que na área de entretenimento terá cinema, boliche e mini golfe. Já na alimentação, restaurantes como Divino Fogão, Pig Ribs BBQ e a churrascaria Empório Grill também estão entre os confirmados.

Segundo a empresa, serão mais de 144 lojas e 20 quiosques, com um mix completo “para atender a todas as necessidades e desejos dos moradores da região”.

O shopping está localizado em local estratégico que deve atrair o público especialmente de Caucaia do Alto, Vargem Grande Paulista e arredores que somam cerca de 320 mil habitantes.

Vale lembrar que o shopping mais próximo fica a cerca de 20Km de distância, na Granja Viana.