Bocardi ironiza atitude da Prefeitura de Cotia com a falta de uniforme escolar

A falta de uniformes escolar em Cotia foi reportagem do SP1, da Rede Globo, na manhã desta segunda-feira (29). A equipe esteve presente na Escola Municipal Malvina de Castro, no Jardim Rosemary.

Algumas mães que estavam em frente à unidade deram entrevista e relataram os problemas ocasionados com a falta de uniformes

Outro problema relatado pelas mães foi a falta de segurança na escola. Por coincidência, hoje tinham duas viaturas da GCM.

Após a reportagem, o âncora do SP1, Rodrigo Bocardi, fez o seguinte comentário:

As famílias ganharam segurança. Estão na porta da escola para denunciar um descaso que é você não ter uniforme até aqui e em troca ganhou a presença da Guarda para dar a proteção para todas aí. Coisa bonita, né. Bonito o gesto da Prefeitura de Cotia

SOBRE OS UNIFORMES

A última entrega de uniformes escolares para os cerca de 30 mil alunos matriculados na rede municipal de Cotia foi realizada em 2020, antes da pandemia.

Em junho de 2022, a Secretaria Municipal de Educação explicou aoque havia lançado uma licitação para aquisição dos uniformes. Porém, o processo de compra não foi concluído, segundo a pasta, porque as empresas fornecedoras estavam com dificuldades para elaborar cotações por falta de matéria-prima no mercado