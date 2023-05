Helicóptero da PM pousa no CT do SP para resgatar vítima de acidente com trator

Segundo o Corpo de Bombeiros, trator tombou em cima do homem, que teve fratura no quadril; veja

Imagens da Record TV

O helicóptero Águia da Polícia Militar pousou na manhã desta segunda-feira (29) no centro de treinamento do São Paulo Futebol Clube, em Cotia, para resgatar um homem, de 54 anos, que sofreu acidente de trabalho.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na rua Pará, altura do número 580, no Jardim Maranhão – próximo ao CT do SPFC. De acordo com a corporação, o trator tombou e a cabine prendeu as pernas do operador, que ficou debaixo do veículo.





Ainda segundo os Bombeiros, a vítima sofreu trauma de abdômen e fratura no quadril. Ele foi socorrido ao Hospital das Clínicas.