Educação diz que ‘falta de matéria-prima’ dificultou aquisição de uniformes em Cotia

Próximo de finalizar o 1º semestre, algumas crianças ainda vão para a escola com uniformes de 2020, quando foram entregues pela última vez; Cotia e Cia ouviu mães de alunos que relataram as dificuldades diante do problema; confira

Reportagem: Neto Rossi

As aulas na rede municipal de Cotia iniciaram em fevereiro de 2022. Acontece que hoje, quatro meses depois, os cerca de 30 mil alunos matriculados em escolas do município ainda estão sem os uniformes escolares. A última entrega de uniformes foi realizada em 2020, antes da pandemia.





Com a volta das aulas e sem a previsão dos novos uniformes, muitas crianças acabam indo com roupas que usam no dia a dia, já que nem em todas os uniformes de 2020 servem mais.





Cristina de Jesus é mãe de um aluno de 11 anos da Escola Municipal do Jardim Isis. Ele vai para a escola com a camiseta e a blusa de 2020, que ainda servem, mas bem apertadas. Porém, as calças, segundo Cristina, já não servem mais.





Cristina disse ao Cotia e Cia que recebe doações de roupas que são entregues para famílias de baixa renda. Ela contou que a demanda de pedido de mães, que tem filhos pequenos em creches, tem sido muito alta.





“Principalmente crianças pequenas, que estão em creches, a gente recebe muito pedido de doação de roupa. Elas ficaram dois anos dentro de casa. Perderam as roupas que serviam nelas. A gente vê as crianças indo para a escola com as calças curtas, as mangas das camisetas curtas, principalmente agora no inverno. Tem muita gente me procurando, pedindo doação de agasalho para ir pra escola”, explicou.





Sheylla Soares tem dois filhos matriculados na rede municipal de ensino. Uma menina, de 8 anos, que estuda na EM Vicentina Pires de Oliveira, no Morro Grande, e um menino, de 5 anos, que estuda no Centro Educacional Granja Carolina. Ela relatou as dificuldades que também enfrenta com a falta de uniformes para os dois.





“Eles acabam indo para a escola com roupas que a gente compra pra sair no final de semana. E acaba desgastando muito rápido. É tênis, camiseta [...] porque os uniformes [de 2020] não servem mais. Até já passei pra frente”, diz.





Diante do problema, a Secretaria Municipal de Educação explicou ao Cotia e Cia que lançou uma licitação para aquisição dos uniformes escolares para os mais de 30 mil alunos da rede municipal. Mas segundo a pasta, o processo de compra não foi concluído até o momento, “pois as empresas fornecedoras informaram que estão com dificuldades para elaborar cotações por falta de matéria-prima no mercado”.





“Tão logo esta situação se normalize, a Secretaria fará a conclusão do processo e aquisição dos uniformes”, concluiu.