Cotia fecha contrato de R$ 3,7 milhões para locação de equipamentos para eventos

#DeOlhoNaConta: A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Esportes e Juventude, fechou um contrato no valor de R$ 3,7 milhões para a locação de equipamentos e estruturas para eventos a serem realizados na cidade. O contrato foi firmado no dia 17 de abril com a empresa R.Ribas, localizada na Vila dos Remédios, em São Paulo.





Entre as estruturas, são 32 palcos de diferentes tamanhos, 17 camarins artísticos, 988 banheiros químicos, 16 painéis de LED, 22 projetores, 1.220 mesas em PVC e 2.690 cadeiras também em PVC.





20 de grande porte, 38 de médio porte, 35 de pequeno porte e 33 de micro porte. Além disso, consta no contrato diversos sistemas de som.





Questionada, a Prefeitura de Cotia explicou que esses equipamentos e estruturas serão utilizados para eventos e acontecimentos relacionados ao calendário de eventos do município (esportivos, culturais, de lazer, entre outros) em um período de 12 meses e atenderá demandas de diversas secretarias.





“A locação é o melhor formato de atendimento destas demandas, levando-se em conta a necessidade de espaço para correta acomodação dos equipamentos, entre outros”, concluiu.