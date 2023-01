Uniformes escolares serão entregues neste ano, afirma Prefeitura de Cotia

Veja o que diz a nota enviada ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (11)

Última entrega de uniformes foi realizada em 2020. Foto: Prefeitura de Cotia





A última entrega de uniformes escolares para os cerca de 30 mil alunos matriculados na rede municipal de Cotia foi realizada em 2020, antes da pandemia.





Secretaria Municipal de Educação explicou ao Cotia e Cia que havia lançado uma licitação para aquisição dos uniformes. Porém, o processo de compra não foi concluído, segundo a pasta, porque as empresas fornecedoras estavam com dificuldades para elaborar cotações por falta de matéria-prima no mercado. Mas parece que, agora, o problema foi resolvido. Em junho do ano passado, aexplicou aoque havia lançado uma licitação para aquisição dos uniformes. Porém, o processo de compra não foi concluído, segundo a pasta,





Pelo menos é o que afirma a Secretaria de Educação. Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta quarta-feira (11), a pasta informou que está em andamento a licitação para compra dos uniformes escolares e que os mesmos serão entregues neste ano para todos os alunos da rede municipal de ensino.





No entanto, a reportagem não encontrou a licitação no site da Prefeitura. Questionada, a administração municipal explicou que processo de licitação já foi elaborado, aberto, protocolado e já tem um termo de referência. No entanto, segundo a Prefeitura, está passando por alguns ajustes que foram apontados pelo departamento jurídico. "Tão logo os ajustes sejam concluídos, o processo será publicado", garantiu.





NOTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE COTIA:





A Secretaria de Educação de Cotia informa que está em andamento a licitação para compra dos uniformes escolares que serão entregues neste ano para os mais de 30 mil alunos matriculados na rede municipal.





