Vereador diz que fluxo na Granja Viana melhorou com mudança viária: “Sucesso”

Teste de adequação viária na rua José Felix e na Av. São Camilo seguirá até o dia 31/03. “Com muito estudo e atitude do prefeito, a Granja Viana está voltando a respirar”

Luís Napolitano participou ontem (23) de reunião com o prefeito e secretários para tratar do assunto. Foto: Prefeitura de Cotia

deve seguir até o dia 31 de março. O vereador de Cotia Luís Gustavo Napolitano elogiou nesta sexta-feira (24) o teste de adequação viária implantado na rua José Felix de Oliveira e na avenida São Camilo, na Granja Viana. O teste, que iniciou no último dia 20,





“Gostaria de parabenizar o prefeito Rogério Franco pela coragem e competência de implantar o teste binário da Granja Viana. O binário implantado é anseio da Granja Viana tradicional há mais de uma década e, ao ser implantado, retrata o sucesso em fluidez em toda Granja Viana”, disse Napolitano em vídeo publicado nas redes sociais [veja abaixo].









Com a mudança, a rua José Félix de Oliveira se tornou mão única no sentido a avenida São Camilo e, a avenida São Camilo se tornou sentido único a partir do encontro com a José Félix de Oliveira sentido Raposo Tavares.





Depois do período de teste, o governo municipal vai avaliar se a medida dará mais fluidez ao congestionamento no período da manhã, no sentido da Raposo, e no período da tarde, no sentido bairro.





Para Napolitano, o reflexo no trânsito da região já apresentou melhoras. “Desde a sua implantação, o prefeito e os secretários têm investido em ajustes pontuais, haja visto que cada dia o fluxo tem sido melhor em todos os sentidos”, pontua.





A Granja Viana tradicional sofreu um enorme impacto de especulação imobiliária ao longo dos tempos e vivia uma situação caótica no quesito trânsito, mas agora, com muito estudo e atitude do prefeito, ela está voltando a respirar





[veja aqui]. No entanto, a mudança em fase de teste não agradou a todos. Nas redes sociais, as opiniões ficaram divididas entre quem apoiou a medida e quem desaprovou





“Sei que toda mudança no começo pode incomodar, mas logo você sentirá melhora”, finalizou Napolitano.