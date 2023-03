Mudança viária em fase de teste na Granja Viana divide opiniões nas redes sociais

Prefeito Rogério Franco publicou um vídeo pedindo sugestões e opiniões dos moradores; veja

Imagens reproduzidas das redes sociais

A mudança acontece na rua José Felix de Oliveira e na avenida São Camilo e segue até sexta-feira (24), segundo a prefeitura. O prefeito de Cotia, Rogério Franco, publicou um vídeo nesta terça-feira (21) nas redes sociais em que pede sugestões da população sobre um teste de adequação viária na região da Granja Viana, que iniciou na segunda-feira (20).





“Iniciamos os estudos para melhorar a mobilidade na Granja Viana e, nesta semana, a Av. São Camilo e a Rua José Félix de Oliveira estão com sentido único. Se você trafega na região, fique atento à adequação. O teste prosseguirá nos próximos dias e é importante para que possamos programar melhorias no sistema viário”, diz o texto da legenda do vídeo.





Franco pede então para que os moradores da região deixem nos comentários sugestões sobre a mudança em fase de teste, para saber se a prefeitura continua ou volta com o modelo tradicional.





As opiniões deixadas nos comentários são divididas. Há quem relata que houve melhorias e há quem reclama que o trânsito piorou.





“Moro aqui nas mediações, no primeiro dia realmente o trânsito ficou bem complicado, inclusive antes dos horários de pico. Mas vamos aguardar, eu sugeriria também talvez testar o fechamento da mão inglesa em frente ao Habib's, sendo o retorno no km 19, pois a maioria das pessoas que usam aquele acesso, são os moradores de Carapicuíba, nas imediações da Estrada da Aldeia”, comentou um internauta.





“Piorou demais. Só mudou de lugar o trânsito. Agora, o trânsito migrou para ruas paralelas, onde fica bem mais fácil para assalto, e a Raposo ficou um caos o dia todo. Precisam fazer outro retorno urgente”, criticou uma usuária [VEJA ABAIXO OS DEMAIS COMENTÁRIOS].









O aviso sobre a mudança viária foi publicado pela prefeitura no último dia 10. De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram), o teste faz parte de um estudo que está sendo feito para melhorar o fluxo viário causado nas vias, especialmente nos horários de pico da manhã e da tarde. “O objetivo é avaliar se a medida dará mais fluidez ao congestionamento no período da manhã, no sentido da Raposo, e no período da tarde, no sentido bairro”, diz a secretaria. E há quem avaliou positivamente.





“Hoje fui até a granja e percebi que o trânsito estava bem melhor! Ótima iniciativa, espero que o projeto tenha êxito! Parabéns”, disse uma internauta. Outro, no entanto, sugere mais sinalizações. “Tudo precisa estar sinalizado com faixas e placas, pois nem todo mundo conhece todos esses acessos que o sr. [prefeito] comentou.”





Luan Ramos, leitor do Cotia e Cia que também trafega pela região, deixou sua opinião. “A mudança, ao invés de ajudar, piorou demais. Em resumo, essas mudanças obrigaram mais gente a utilizar o retorno que já estava saturado. Agora, é comum o trânsito começar as 5h e melhorar somente lá para às 15h, piorando novamente as 16h30”, disse.





Ao fim do período de teste, a Setran informou que fará análise dos resultados para verificar a viabilidade de tornar mão única a rua José Felix de Oliveira e o trecho da avenida São Camilo (entre a José Felix e a Raposo).