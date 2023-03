Teste viário na Granja Viana tem prazo prorrogado

Anúncio foi feito hoje (23) pelo prefeito Rogério Franco após reunião com secretários





A mudança acontece na rua José Felix de Oliveira e na avenida São Camilo. O prefeito de Cotia, Rogério Franco, se reuniu nesta quinta-feira (23) com secretários municipais para discutir a questão da mobilidade na Granja Viana, que iniciou na segunda-feira (20).





O teste estava programado para seguir até esta sexta-feira (24), mas foi prorrogado por mais uma semana e deverá seguir, portanto, até o dia 31 de março.





“Resolvemos ampliar até o dia 31 de março essa fase de teste na Granja Viana. [Na reunião] falamos sobre vários pontos que estamos estudando para que a gente possa implantar novos acessos, e vocês vão ter muitas novidades boas daqui pra frente”, disse o prefeito em vídeo publicado nas redes sociais.













Franco chegou a pedir, também em vídeo, para que os moradores da região deixassem nos comentários sugestões sobre a mudança em fase de teste, para saber se a prefeitura continuaria ou voltaria com o modelo tradicional.





[VEJA AQUI]. As opiniões deixadas nos comentários são divididas. Há quem relata que houve melhorias e há quem reclama que o trânsito piorou





O QUE MUDOU





A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia iniciou o teste na segunda-feira (20). Com a mudança, a rua José Félix de Oliveira se tornou mão única no sentido a avenida São Camilo e, a avenida São Camilo se tornou sentido único a partir do encontro com a José Félix de Oliveira sentido Raposo Tavares.





De acordo com a Setram, o teste faz parte de um estudo que está sendo feito para melhorar o fluxo viário causado nas vias, especialmente nos horários de pico da manhã e da tarde. O objetivo é avaliar se a medida dará mais fluidez ao congestionamento no período da manhã, no sentido da Raposo, e no período da tarde, no sentido bairro.





Ao fim do período de teste, a Secretaria fará análise dos resultados para verificar a viabilidade de tornar mão única a rua José Felix de Oliveira e o trecho da avenida São Camilo (entre a José Felix e a Raposo).