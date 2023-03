Shopping da região recebe campanha de doação de sangue nesta semana

Veja os requisitos e as recomendações para fazer a doação

O Projeto Amor se Doa realiza uma nova campanha de doação de sangue no Raposo Shopping nesta quinta (30) e sexta-feira (31), das 10h às 16h.

A ação social será feita com hora marcada. Os interessados deverão agendar seu horário noOs doadores serão isentos do pagamento do estacionamento.