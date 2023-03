Recém-nascido é encontrado morto embaixo de cama em Itapevi

Outras três crianças, de 3, 8 e 10 anos, também estavam na residência; veja

Caso foi registrado na Delegacia de Itapevi. Foto: Reprodução

Um recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma residência em Itapevi na tarde de quarta-feira (22). Outras três crianças também estavam no local sem os responsáveis. A reportagem é do R7.





De acordo com o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), vizinhos acionaram a corporação e disseram que as crianças ficavam recorrentemente sem supervisão no local e, na data, havia um cheiro forte vindo da residência.





Segundo o R7, no local, as equipes localizaram o bebê morto embaixo de uma cama e três crianças, de 3, 8 e 10 anos, sob a supervisão da avó.





O caso foi encaminhado à Delegacia Central de Itapevi, onde é feita a investigação. Ainda não há informações sobre a causa da morte do recém-nascido.