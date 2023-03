Prefeitura aposta no sistema de monitoramento para garantir segurança nas escolas de Cotia

Segundo o secretário de Educação Luciano Corrêa, as unidades não foram mais arrombadas e nem furtadas desde que os equipamentos começaram a funcionar

São 1.300 câmeras instaladas em todas as dependências das unidades escolares. Cotia e Cia já havia anunciado a implantação do serviço em agosto do ano passado [RELEMBRE AQUI]. A Prefeitura de Cotia aparelhou as 101 escolas da rede municipal com um sistema de monitoramento.





O complexo, que começou a ser instalado em outubro de 2022, possui câmeras de monitoramento interno e um totem na parte externa que conta com cinco câmeras e um botão de emergência. Os totens funcionam como um rádio comunicador com conexão direta com a equipe do Centro de Controle Operacional (CCO).





Sensores de presença também foram implantados nas câmeras para auxiliar na rápida detecção de movimento dentro da escola no período da noite, aos fins de semana e feriados. “Qualquer movimentação no horário que a escola esteja fechada, aciona um alarme no Centro de Comunicação, a tela já começa a piscar e isso agiliza a identificação do que está acontecendo e o acionamento da Guarda Civil”, disse o secretário de Educação, Luciano Corrêa.





De acordo com ele, desde que os equipamentos começaram a funcionar, não houve registro de arrombamento nas escolas. “Não tivemos mais ocorrências. Isso mostra que o investimento vale a pena. Caso ocorra alguma invasão, a resposta será rápida e assertiva”, destacou o secretário.





O investimento citado por Corrêa está na casa dos R$44 milhões, de acordo com o contrato que tem vigência de três anos.