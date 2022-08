Escolas de Cotia terão sistemas de segurança eletrônicos e centrais de monitoramento

Empresa que fará a instalação dos equipamentos é a mesma que implantou os totens de segurança na cidade; valor do contrato, com vigência de 3 anos, é de R$44,8 milhões

Foto: Alexandre Rezende / Arquivo - Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia contratou a empresa Helper Tecnologia de Segurança, com sede na cidade de Colombo, no Paraná, para implantar nas escolas municipais um sistema completo de segurança, com câmeras internas e centrais de monitoramento.





R$ 44,8 milhões. As informações constam no Portal da Transparência da Prefeitura. O valor estimado do contrato, com vigência para 3 anos, é de





De acordo com o contrato, cada uma das 101 escolas terá um posto de segurança eletrônico com 8 câmeras internas cada e uma central de monitoramento com 30 monitores, sistema de vídeo wall, 4 estações de trabalho, servidores, nobreaks e software.





O contrato, que também inclui o valor da mão de obra para os serviços, foi assinado no dia 23 de agosto pelo secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa.