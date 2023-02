É a segunda vistoria realizada no estabelecimento em menos de dois meses; veja a reportagem

McDonald's da Granja Viana. Foto: Wikimedia Commons

Pela terceira vez, Cotia e Cia recebeu uma denúncia sobre baratas no McDonald's da Granja Viana, em Cotia. Desta vez, a cliente estava no estabelecimento, por volta das 21h dessa quinta-feira (16), e filmou, com seu celular, uma barata andando pela parede (veja o vídeo abaixo). A reportagem encaminhou o vídeo para a Vigilância Sanitária de Cotia.

Após denúncia de baratas, Vigilância Sanitária inspeciona McDonald's da Granja Viana

Leia aqui - https://t.co/umCOTqFtUO pic.twitter.com/AiiqOp3M5D — Cotia e Cia (@CotiaeCia) February 17, 2023









Na tarde desta sexta-feira (17), uma equipe da Vigilância se deslocou ao McDonald's e realizou uma inspeção. Em nota enviada ao Cotia e Cia, o órgão disse que foram inspecionadas as áreas de consumação, recebimento, armazenamento e de lavagem. Também inspecionou as áreas de manipulação, atendimento e área externa.









Segundo a Vigilância, não foram detectados vestígios e nem evidências de qualquer tipo de pragas e vetores. “Foram apresentados o certificado de controle de pragas com serviço realizado no dia 07/02/23 e procedimento operacional padronizados, bem como os registros de limpeza e higienização das instalações”, completou.





1ª INSPEÇÃO





Essa foi a segunda vez, em menos de dois meses, que a Vigilância Sanitária realiza inspeção no McDonald's da Granja Viana. No dia 29 de dezembro, uma equipe esteve no local após denúncia de presença de baratas dentro da área de consumação do estabelecimento. Mas nenhuma irregularidade foi encontrada.









“O vídeo mostra este animal na área de consumação. Janelas abertas podem servir de porta de entrada para estes animais, é padrão dos estabelecimentos MC Donalds ter pressão positiva, ou seja, o ar se movimenta de dentro para fora, isso funciona como uma barreira para entrada de insetos. Na área de manipulação e preparo dos alimentos a equipe da Vigilância Sanitária não encontrou nenhuma irregularidade quanto à higiene do espaço, e o estabelecimento está regular quanto ao controle de pragas”, informou.