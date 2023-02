Homem flagra suposto óvni próximo a Raposo Tavares; veja VÍDEO

Flagrante foi feito em janeiro por um corretor de imóveis na altura do km 13 da rodovia; veja as imagens

Foto enviada por Humberto Amaral ao Cotia e Cia





Uma série de objetos voadores foram vistos — e em parte derrubados — nos últimos dias na América do Norte. Quatro deles foram avistados e abatidos por caças dos Estados Unidos. Nos quatro casos, houve violação do espaço aéreo dos EUA e do Canadá.





Com esses acontecimentos recentes, o interesse pelo tema ÓVNI - sigla para Objeto Voador Não Identificado - tem movimentado a mídia em geral e as redes sociais, com relatos que vêm atraindo a atenção do público.





No entanto, a aparição desses curiosos objetos não se restringe aos espaços aéreos internacionais. No Brasil, de 1952 até 2016, houve um total de 743 registros sobre a aparição de óvnis, segundo relatório do Arquivo Nacional.





Pelo documento, existem diversas possibilidades do que poderiam ser estes 'objetos', como drones, estrelas, satélites, balões meteorológicos ou até mesmo algum tipo de fenômeno natural.





“ÓVNI” PRÓXIMO A RAPOSO





Cotia e Cia recebeu, nessa sexta-feira (17), vídeos e fotos mostrando um misterioso objeto se movimentando pelo céu no Jardim Bonfiglioli (SP), próximo ao km 13 da rodovia Raposo Tavares, em São Paulo. O registro foi feito no dia 17 de janeiro por Humberto Amaral, de 58 anos





Ao Cotia e Cia, Humberto, que trabalha como corretor de imóveis, explicou que, no momento, estava em seu horário de almoço na empresa em que trabalha. Por ter já avistado, em outras ocasiões, objetos voadores pelo ar, ele criou o hábito de observar o céu toda vez que sai para fumar durante o intervalo no trabalho, na tentativa de fazer novos flagrantes. E foi o que ocorreu.





“Eu estava no pátio da empresa, comecei a olhar para o céu e vi um objeto, com um formato arredondado, e comecei a gravar”, disse.





No vídeo em que Humberto enviou à reportagem [VEJA NO FINAL DA MATÉRIA], é possível ver um ponto preto bem distante entre as nuvens. No início da filmagem ele fica parado, mas depois, começa a se movimentar lentamente para os lados e para baixo. Segundo Humberto, depois deste momento, o objeto desapareceu em linha reta, na vertical.





Humberto não afirma ter sido realmente um Óvni, mas também não descarta a possibilidade. “Pode ser daqui mesmo ou de fora. São coisas que as vezes a gente não entenda.”





Entenda o que é um Óvni





Em várias partes do mundo há relatos de indivíduos que já se depararam com objetos “estranhos”, supostamente conduzidos por extraterrestres. Contudo, na maioria dos casos, especialistas afirmam que essas pessoas confundiram alguns objetos (pipas, satélites artificiais, balões, aviões, etc.) com Óvnis.





“A concepção de Óvni abrange todos os objetos voadores irreconhecíveis de imediato, portanto, esse termo não se limita apenas à visualização de discos voadores. Esse tema é visto com desconfiança por uma parte da população que não acredita na existência de vida em outros planetas. Porém, muitas pessoas acreditam, sendo que algumas delas afirmam terem visto Óvnis”, explica o professor de Geografia Wagner de Cerqueira, em artigo publicado no portal Brasil Escola.





De acordo com ele, a grande quantidade de montagens de fotos e simulações de situações que pudessem “comprovar” a existência de Óvnis fez com que esse tema perdesse credibilidade. “No entanto, existem comunidades que acreditam fielmente que Óvnis transitam pela Terra. Na região da Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás, por exemplo, há um ‘aeroporto’ para discos voadores”, lembra. “Enfim, a comprovação de Óvnis transitando pela Terra continuará gerando polêmica e sendo um grande mistério”, completa.





VEJA ABAIXO O VÍDEO