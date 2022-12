Cliente flagra barata dentro do McDonald’s da Granja Viana; VÍDEO

Uma cliente foi ao McDonald’s da Granja Viana, em Cotia, no início da madrugada desta terça-feira (27) e flagrou, em vídeo, uma barata andando na parede do restaurante.





A filmagem aconteceu no momento em que ela comia um lanche. Veja abaixo:









Ao Cotia e Cia, ela disse que não reclamou porque a loja estava cheia. A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do McDonald's, mas não houve retorno dentro do prazo estipulado.





Essa não foi a primeira vez em que baratas são flagradas dentro do McDonald's da Granja. Em março deste ano, um cliente enviou ao Cotia e Cia vídeos em que mostravam três baratas no piso superior





Na ocasião, o McDonald’s informou que estava apurando os fatos e destacou que possui “rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, os quais são constantemente reforçados”.