Pedestres andam na rua para se desviar de mato em calçadas no centro de Cotia

Coluna #FalaCidadão - Caminhar pelas calçadas em Cotia – quando tem – já não é fácil, devido aos buracos existentes. Como se não bastasse, agora os pedestres estão encontrando outro obstáculo: os matagais.

Vídeos enviados à Colunamostram duas regiões da cidade com esse problema. A primeira é na rua Israel, próximo a Escola Estadual Batista Cepelos. Quem já passou por lá vai se identificar com as imagens abaixo.