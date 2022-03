Baratas são flagradas dentro do McDonald's da Granja Viana; veja vídeo

Ao todo, cliente flagrou três baratas no piso superior da lanchonete; McDonald’s se posicionou sobre o caso

Caso aconteceu nesta segunda-feira (14) no McDonald's da Granja Viana. Foto: Reprodução





Um cliente do McDonald’s da Granja Viana, em Cotia, foi comer um lanche na noite desta segunda-feira (14) com sua esposa e flagrou três baratas andando dentro da lanchonete, no piso superior. Os vídeos foram enviados ao Cotia e Cia – veja no final da reportagem.





“Pedi o lanche, fiquei sentado, tranquilo, mas vi alguma coisa se mexendo no chão. Olhei com mais atenção e vi que era uma barata. Aí eu comecei a filmar. Agilizei para ir embora logo e quando saí vi outra barata. As duas estavam no piso superior”, disse o cliente ao Cotia e Cia, sem querer ser identificado.





Ainda segundo ele, ao sair do MC, se deparou com a terceira barata. Ao comunicar uma funcionária sobre os insetos, o rapaz disse que ela não fez muito caso. “Ela disse ‘ah, tá bom, tá bom. Nossa, três baratas, tá’. Falei que era melhor eles fecharem lá em cima, mas ela só falou isso.”





Procurado pelo Cotia e Cia, o McDonald’s informou que está apurando os fatos e destacou que possui “rígidos procedimentos de limpeza, higiene e segurança do alimento, os quais são constantemente reforçados”.