Vereadores mudam de opinião e agora discordam do ‘Dia dos CACs’ em Cotia

Com exceção do autor da proposta, vereadores concordaram com veto do prefeito e desistiram de homenagear os colecionadores de armas, atiradores e caçadores do município

Após terem aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 35/2022, que instituiria no calendário oficial do município o dia dos CACs (colecionadores de armas, atiradores e caçadores), os vereadores voltaram atrás e mudaram de opinião, concordando com o veto do prefeito Rogério Franco (PSD).





Ao analisar o conteúdo do projeto, Franco o vetou integralmente, dizendo que a medida poderia ser entendida como "celebração a violência" e como "incentivo a utilização de armas".









O projeto vetado pelo Executivo, portanto, voltou ao Legislativo nessa terça-feira (5). E, com exceção do vereador Luís Gustavo Napolitano (PSD), autor da propositura, todos os vereadores presentes ontem na sessão aprovaram o veto integral do prefeito.