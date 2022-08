Movimentos contra o ‘Dia dos CACs’ em Cotia entregam abaixo-assinado na Prefeitura

Projeto de Lei para homenagear os colecionadores de armas, atiradores e caçadores foi aprovado por todos os vereadores; movimentos pedem que o prefeito vete a proposta; entenda

dia dos CACs (colecionadores de armas, atiradores e caçadores). De autoria do vereador Luis Gustavo Napolitano (PSD), a propositura foi aprovada por unanimidade e segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco (PSD). Movimentos sociais e ambientais entregaram na semana passada o abaixo-assinado contra o De autoria do vereador, a propositura foi aprovada por unanimidade e segue agora para sanção ou veto do





Juntamente com o abaixo-assinado, os movimentos também protocolaram um manifesto contra o projeto. Eles querem que Franco vete a proposta por ser um “incentivo aos jovens e crianças à violência” e também “que o uso de armas promove e incentiva a caça ilegal no município”.





O documento foi escrito e assinado pelos movimentos: Associação Amigos do Parque Cemucam, Movimentos Coletivo PanVerde, Transition Granja Viana, SEAE, Salve Morro Grande e Preservar Itapecerica da Serra.





(VEJA AQUI), até a publicação desta reportagem, já passava de 5 mil assinaturas. O abaixo-assinado virtual, até a publicação desta reportagem, já passava de









“Em todas as categorias, os CAC’s são amantes do que fazem, são unidos, disciplinados e buscam cada vez mais acabar com o rótulo negativo que vinculam a questão relacionada às armas de fogo”, diz Napolitano em trecho da justificativa do projeto.





No Brasil, o total de CACs registrado saltou de 117.467, em 2018, para 673.818 este ano. O montante supera todos os 406 mil policiais militares da ativa que atuam em todo o País e ainda é maior que o efetivo de cerca de 360 mil homens das Forças Armadas.





*Com informações do Site da Granja