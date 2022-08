Câmara de Cotia aprova dia dos CACs - colecionadores de armas, atiradores e caçadores

Proposta foi aprovada por todos os vereadores

A Câmara de Cotia aprovou, na sessão desta terça-feira (16), um projeto de lei que institui no calendário oficial do município o dia dos CACs (colecionadores de armas, atiradores e caçadores). De autoria do vereador Luis Gustavo Napolitano (PSD), a propositura foi aprovada por unanimidade e segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco (PSD).





De acordo com o texto, a data, se sancionada, será comemorada anualmente no dia 9 de julho. A finalidade, segundo Napolitano, “é homenagear uma atividade que vem crescendo a cada dia”.





“Em todas as categorias, os CAC’s são amantes do que fazem, são unidos, disciplinados e buscam cada vez mais acabar com o rótulo negativo que vinculam a questão relacionada às armas de fogo”, diz em trecho da justificativa do projeto.





No Brasil, o total de CACs registrado saltou de 117.467, em 2018, para 673.818 este ano. O montante supera todos os 406 mil policiais militares da ativa que atuam em todo o País e ainda é maior que o efetivo de cerca de 360 mil homens das Forças Armadas.