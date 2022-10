Caged: Cotia abriu 653 novos postos de trabalho em agosto, melhor média do ano

O resultado de agosto significou um salto de 183,9% em relação ao mês anterior; veja

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





Em agosto, o mercado de trabalho formal em Cotia teve o melhor desempenho do ano: foram abertos 653 novos postos de trabalho, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência, do Governo Federal.





Considerando o período de janeiro a agosto, o Caged mostra que foram criados 1.434 postos de trabalho no município. Nos oito primeiros meses do ano aconteceram 27.699 admissões frente a 26.265 demissões no total.





O resultado de agosto significou um salto de 183,9% em relação ao mês anterior, já que, em julho deste ano, o mercado de trabalho em Cotia respondeu pela criação de 230 postos de trabalho.





O setor que mais abriu novas vagas no mês de agosto deste ano foi o de serviços, seguido do setor da indústria e da construção.





Os setores da agropecuária e do comércio fecharam o mês com saldo negativo, ou seja, houve mais demissões do que admissões nestas áreas da economia no município.