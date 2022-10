Vereadores de Cotia participam de encontro com Bolsonaro e Tarcísio em SP; vídeo

Oito parlamentares do Legislativo da cidade estiveram presentes, ontem, no encontro que ocorreu na Renascer Arena, na região central de SP





Os vereadores Edson Silva, Luís Gustavo Napolitano, Paulinho Lenha, Sérgio Folha, Iran Soares, Celso Itiki, Johny Santos e Professor Osmar participaram de um encontro, nessa quinta-feira (20), com o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), e com o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicano).









O evento de campanha, que também contou com a participação do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), e do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ocorreu na Renascer Arena, ginásio no terreno da Portuguesa, clube do Canindé, na região central da capital paulista.









No encontro, Bolsonaro pediu ajuda de prefeitos e vereadores do estado para convencer indecisos a votar nele e "virar votos" de eleitores do seu adversário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta reta final das eleições.





“O momento aqui é de decisão e eu venho pedir pra vocês mais do que o voto, o trabalho, o empenho. E dá para virar voto de lá pra cá. Daqui pra lá não vai voto, mas de lá pra cá, vem. Convencer indecisos."





A campanha de Bolsonaro entregou ao final do evento materiais de campanha do presidente para que os políticos façam propagandas em suas cidades.