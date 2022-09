Vereadores batem boca para defender seus candidatos durante sessão na Câmara de Cotia

Discussão envolveu os vereadores Johny Santos, que apoia o candidato Tarcísio de Freitas, Dr. Castor, que apoia Rodrigo Garcia, e Marcinho e Serginho, que apoiam Fernando Haddad; veja o vídeo

Sessão da Câmara de Cotia desta terça (13)





Uma parte da sessão da Câmara de Cotia, realizada nesta terça-feira (13), foi marcada por bate boca entre vereadores. Enquanto Professor Osmar (Podemos) usava a tribuna, Dr. Castor Andrade (PSD) pediu questão de ordem e repudiou a fala do vereador Johny Santos (PMN), que fez críticas aos candidatos ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) e Rodrigo Garcia (PSDB).





Johny anunciou a visita do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) em Cotia, que será na próxima segunda-feira (19), mas especificou que ele irá em Caucaia do Alto, distrito que foi “esquecido” por Haddad e Garcia.





“Vamos fazer uma carreata do km 39 até a praça de Caucaia do Alto. Teve candidato que veio na cidade, mas eles esqueceram de Caucaia. Mas o nosso vai em Caucaia do Alto, vai conhecer as demandas da cidade de Cotia e nós vamos fazer menção de Caucaia do Alto que é um distrito muito importante da nossa cidade”, disse Johny durante seu discurso na tribuna.





Mas Castor, que apoia Rodrigo Garcia, se irritou com a fala de Johny. “Uma pausa aí, Professor Osmar, por gentileza. Desculpa interromper, mas é que o Johny falou de um evento que teve aqui na cidade com o candidato Rodrigo, mas o evento, Johny, foi pra cidade de Cotia, não precisa ser específico. O importante é o candidato ter vindo na cidade, mostrar que ele é um bom candidato e com certeza será eleito”, disse.





Mas Castor não parou por aí. Em seguida, ele emendou: “Aqui na Câmara temos dois vereadores com o candidato do Johny, o resto estão todos com o candidato Rodrigo Garcia.”





Mal Osmar voltou a falar na tribuna, e foi novamente interrompido, desta vez, pelo vereador Marcinho Prates (Solidariedade), que pediu a palavra para “corrigir Castor”. “Eu, Felipe, Peka e o Serginho estamos com o Haddad.” Nisso, Castor provocou: “Já mudaram?” Mas Marcinho rebateu: “Não dei questão de ordem para o senhor, vereador. Só estou fazendo uma correção.”





Após bate-boca, Castor então pediu novamente questão de ordem, mas foi interrompido por Marcinho. “Questão de ordem quem dá, sou eu. Quem dá questão de ordem é o presidente”. Mas Castor insistiu, e pediu questão de ordem para Professor Osmar, que concedeu.





“Eu quero dizer, senhores, que há duas sessões atrás assinamos aqui um documento dentro dessa Casa Legislativa onde 13 vereadores assinaram um manifesto em prol do Rodrigo Garcia. E, agora, estou vendo que alguns mudaram. É lógico que o país é democrático e é direito, mas só deixando claro aqui que tem um manifesto público”, disse Castor.





Mas a discussão não parou aí. Desta vez, o vereador Serginho (PSB) pediu questão de ordem e falou que “assinamos um ato que nós íamos num evento em São Paulo. No ato não está escrito apoio ao candidato a governador [Rodrigo Garcia]. Pode ver lá o documento. Não foi declarado apoio para ele.”





Após a discussão, Professor Osmar conseguiu concluir sua fala, mas os vereadores que fizeram uso posteriormente da tribuna continuaram o debate defendendo seus candidatos.





Veja a sessão a partir do momento da discussão: