Vereadores de Cotia criticam pesquisas e declaram apoio a Bolsonaro no 2º turno

Quatro parlamentares manifestaram apoio ao atual presidente; Paulinho Lenha (MDB) ainda chegou a assumir que é de “extrema-direita” durante sua fala na sessão desta terça-feira (4); confira os demais

Foto: Reprodução / Câmara de Cotia





Os vereadores Iran Soares (PSC), Luís Gustavo Napolitano (PSD), Paulinho Lenha (MDB) e Edson Silva (Republicanos) foram à tribuna durante a sessão da Câmara Municipal, desta terça-feira (4), para comentar o resultado do primeiro turno das eleições, que ocorreu nesse domingo (2).





Os quatro parlamentares manifestaram apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputará a reeleição contra o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 30 de outubro.





“A gente está apoiando o Bolsonaro e o candidato ao governo Tarcísio [de Freitas]. O governo tem crescido principalmente no índice de emprego, são mais de 278 mil empregos gerados no mês passado, apesar das dificuldades enfrentadas durante o período da pandemia. Realmente, o país vem numa retomada enorme [...] as eleições retratam o anseio do país que está dividido, isso não é bom, que seja bom se soubermos aceitar a derrota e respeitar a vitória. Vamos apostar na democracia”, disse o vereador Napolitano.





Paulinho Lenha, por sua vez, se declarou de extrema-direita em sua fala na tribuna. “As redes sociais colocavam a esquerda sempre a frente para ganhar a eleição no primeiro turno. Eu acredito que houve justiça. Sou extrema-direita, sou Bolsonaro e sou Tarcísio. Já declaro aqui meu apoio e viva o Brasil.”





Iran Soares afirmou que votou em Bolsonaro no 1º turno e que no dia 30 de outubro votará novamente no atual presidente. “Como já foi dito aqui pelos nossos colegas, cada um tem o seu direito de escolha. E eu já fiz a minha escolha desde o primeiro turno. E vou continuar no segundo turno. O meu voto para presidente da República é em Jair Bolsonaro e eu vou repetir esse voto.”





O vereador Edson Silva, antes de declarar seu voto no segundo turno, fez críticas às pesquisas eleitorais. “A urna é que vale. Se você pegar as pesquisas eleitorais já davam 14% de diferença para o candidato Lula; que o Bolsonaro não chegava ao segundo turno. O que vale é o momento da decisão, é o momento da urna”, disse.





Depois, Edson declarou seu apoio. “Eu apoio para presidente Jair Bolsonaro, porque eu acredito na economia do nosso país, com uma economia estável vamos estar avançando. E declaro meu apoio, no segundo turno, ao candidato Tarcísio de Freitas para o governo de São Paulo. Eu ajudei o Rodrigo Garcia, mas declaro meu apoio agora para Tarcísio.”





O vereador Johny Santos (PMN) não chegou a declarar seu apoio no segundo turno para presidente da República, mas reforçou que continuará apoiando Tarcísio para o governo paulista.





Já Professor Osmar (Podemos) não declarou em quem votará no dia 30, mas fez críticas às pesquisas eleitorais.





VEJA O VÍDEO DA SESSÃO DE HOJE ABAIXO: