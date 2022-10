Haddad pede para prefeitos liberarem ônibus no 2º turno para diminuir abstenção

Em Cotia, onde o petista tem apoio do prefeito, ainda não está definida a gratuidade do transporte público para o dia 30 de outubro

Haddad em campanha no centro de Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais





O candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT), fez um apelo nesta quarta-feira (19) aos prefeitos para que eles liberem o transporte público gratuitamente à população no segundo turno das eleições, marcado para o dia 30.





"No domingo do primeiro turno, falei: 'se a abstenção for baixa, o Lula vai ganhar a eleição hoje'. A abstenção foi alta porque as pessoas mais pobres têm mais dificuldade em chegar aos seus locais de votação. Então, temos mais uma razão pra liberar a condução no domingo para que as pessoas exerçam o direito que é mais sagrado numa democracia, que é escolher seus governantes", disse o candidato durante campanha em Ferraz de Vasconcelos e Poá.





Na capital, a Prefeitura já anunciou que não vai fornecer transporte gratuito no segundo turno. Em Cotia, onde o candidato petista é aliado do prefeito Rogério Franco, ainda não está definido se o transporte público será liberado. A abstenção de votos no 1º turno na cidade foi de 19%.





DECISÃO FOI DO STF





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso decidiu, na terça-feira (18), que prefeituras e empresas de ônibus poderão oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições.





Pela decisão do ministro, os prefeitos que adotarem a medida não poderão ser responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral.