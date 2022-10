SEAE lança projeto educacional para prevenção de mortes por desastres ambientais

A Sociedade Ecológica Amigos do Embu tem como proposta reduzir os riscos causados pela degradação ambiental na região.





Em 2020, Embu das Artes passou a integrar o mapa de mortes por desastres ambientais. Na ocasião, o deslizamento de terra causou a morte de 7 pessoas no Jd do Colégio e neste ano de 2022, 3 no Pinheirinho.





Foi neste contexto que a SEAE, instituição não governamental que atua em defesa do meio ambiente e melhorias na condição de vida numa região marcada por desigualdade social, desenvolveu o projeto Comunidec Sua Vida em Primeiro Lugar.





O objetivo do programa é levar a percepção de riscos às comunidades que sofrem com deslizamentos para prevenir mortes. Para isso, serão promovidos treinamentos para quatro comunidades, juntamente com a prefeitura de Embu das Artes com a equipe da Defesa Civil e dos funcionários dos CRAS locais. O bairro Jardim do Colégio já recebeu o treinamento; faltam Vista Alegre - Servidão, Pinheirinho e Dom José.





Estão sendo criados grupos de comunicação ativa, por meio do programa interno de voluntariado da Defesa Civil, que colocou em contato moradores e entidade para monitorarem diretamente as condições dos bairros em períodos de vulnerabilidade ambiental.





O Projeto foi implementado por meio do edital Fundo Casa Socioambiental que, dentre 300 projetos, selecionou 24 para serem financiados em todo o País, incluindo o Comunidec, desenvolvido pela SEAE.





Além do projeto Comunidec, em 2022 a SEAE lançou o seu novo site, buscando ampliar seu campo de atuação, promovendo ações e projetos para defesa do meio ambiente.