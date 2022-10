EXCLUSIVO: Thermas da Mata se pronuncia sobre morte de menina autista de 7 anos

Ao Cotia e Cia, assessoria do parque aquático disse que hoje era o chamado ‘Dia Feliz’, uma ação beneficente para atender crianças carentes do município; Emanuela estava no passeio junto com a escola em que estudava

Entrada do Thermas da Mata. Foto: Reprodução





Cotia e Cia que Emanuela dos Santos, de 7 anos, que morreu na tarde de hoje, teve um engasgamento seguido de afogamento. Esses detalhes constam na ficha de atendimento do posto médico do Thermas. Emanuela era aluna da Escola Municipal Turiguara e estava em passeio no Thermas com a escola. O assessor de imprensa do Thermas da Mata, Cláudio Olívar, explicou ao





De acordo com Cláudio, a menina foi socorrida “imediatamente” pela equipe do parque e depois encaminhada para uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), mas acabou não resistindo.





Ele também explicou que hoje o parque aquático recebeu gratuitamente “cerca de 500 crianças carentes”. “Hoje o parque recebeu 500 crianças em uma ação gratuita. Tudo foi feito para melhor receber as escolas e as crianças carentes. Infelizmente, por volta das 13h, logo após o almoço, uma menina entrou na piscina na parte rasa e teve um engasgo conforme o laudo. Foi socorrida imediatamente pela equipe do parque, foi levada a UPA e veio a óbito. Grande parte da tragédia foi em relação ao engasgo”, disse.





Ainda segundo ele, o parque tomou todas as providências. “Com 3 anos de funcionamento, nunca ocorreu nenhum tipo de acidente grave. Nós estamos completamente tranquilos. A direção está dando toda assistência para a família. Estamos às ordens para estabelecer o que for possível e para esclarecer a opinião pública. Vamos fazer um pronunciamento depois do laudo. O corpo ainda está no IML”, completou.





O assessor do Thermas disse que hoje era o chamado “Dia Feliz”, dia em que o parque é aberto para as crianças carentes da região, “para proporcionar um dia de alegria”.





Em nota, a Prefeitura de Cotia lamentou o ocorrido. Veja abaixo:





"É com profundo pesar que a Prefeitura de Cotia recebeu a notícia da tragédia com uma aluna de sete anos de idade, da E.M Turiguara, que estava em passeio escolar em um parque aquático da cidade, na tarde desta terça-feira, 25/10. A criança era autista e tinha surdez leve. O passeio foi programado pela direção da escola. A criança era acompanhada pela mãe uma vez que necessitava de cuidados especiais.





Ela chegou a ser socorrida inicialmente pela equipe de socorrista do parque. Ela foi levada à UPA, mas chegou ao local sem vida. A equipe da unidade de emergência tentou reanimá-la, sem sucesso".