Prefeitura de Cotia volta atrás e libera ônibus gratuito no 2º turno

Executivo havia afirmado ao Cotia e Cia, na semana passada, que não tinha previsão orçamentária para arcar com a despesa; veja

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia anunciou nesta quarta-feira (26) que a cidade irá disponibilizar transporte gratuito no segundo turno das eleições, neste domingo (30).





[VEJA AQUI]. Trata-se de um recuo do Executivo, que na semana passada havia negado intenção de fornecer catraca livre na cidade por não ter previsão orçamentária





Em comunicado publicado no site oficial, a Prefeitura detalhou que os ônibus de todas as linhas municipais terão tarifa zero no período das 7h às 18h.





“A medida foi a pedido da Prefeitura de Cotia. O Executivo Municipal solicitou e a empresa Viação Raposo Tavares vai garantir a gratuidade como forma de auxiliar a população carente a chegar aos seus locais de votação”, informou.













Na região, Osasco, Vargem Grande Paulista e Embu das Artes oferecerão ônibus gratuito no próximo domingo.