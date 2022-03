Diretores são proibidos de passar informações sobre escolas de Cotia ‘diretamente’ para imprensa

O Departamento de Comunicação da Secretaria de Educação de Cotia enviou um e-mail, nesta quarta-feira (30), proibindo os diretores das escolas municipais de passar informações sobre as unidades para a imprensa.

De acordo com o e-mail, que o Cotia e Cia teve acesso, todas as informações devem ser passadas, primeiramente, para a Secretaria Municipal de Comunicação.

“Solicito a gentileza de não passarem informações das escolas diretamente para a imprensa. Temos a Secretaria de Comunicação que é responsável por toda assessoria de imprensa da prefeitura”, diz a mensagem.

Sendo assim, caso algum veículo de imprensa (jornal, revista, blog etc) entrar em contato com a Unidade Escolar solicitem que procurem a assessoria de imprensa da prefeitura através da SECOM (Secretaria de Comunicação) e me comuniquem sobre o solicitado