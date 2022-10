Rogério Franco vota e faz o ‘L’ ao lado da vice e da primeira-dama

Prefeito de Cotia votou na manha de hoje na Escola Estadual Idomineu Antunes Caldeira

Prefeito de Cotia, Rogério Franco, ao lado da vice-prefeita, Ângela Maluf (à esquerda) e da primeira-dama, Mara Franco (à direita). Foto: Reprodução / redes sociais





O prefeito de Cotia, Rogério Franco (PSD), votou neste domingo (2) na Escola Estadual Idomineu Antunes Caldeira, no Parque Bahia.













No final da votação, Franco aparece ao lado da primeira-dama, Mara Franco, e da vice-prefeita, Ângela Maluf, fazendo o ‘L’, referência ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ângela e Mara aparecem fazendo o mesmo gesto na imagem.





“Missão cumprida! Bora todo mundo votar. Bom domingo”, disse o prefeito na legenda.





Nos stories do Instagram, Franco postou vídeos da caminhada de Lula e Haddad na Avenida Paulista, neste sábado (1º). Em uma das imagens, ele aparece ao lado de Mara Franco, do secretário de Obras, Rodrigo Dantas, e de Vítor Marques, secretário de Assuntos Jurídicos que está afastado do cargo.





Foto postada nos stories do Instagram de Rogério Franco









Antes, Franco já havia realizado reuniões com Haddad e Alckmin no final de 2021. Ele também chegou a participar de eventos junto com Lula em São Paulo. Vale lembrar que o partido do prefeito, o PSD, apoia o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas ao governo paulista.