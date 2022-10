Sequestrador com apelido de ‘Soneca’ dorme e vítima escapa do cativeiro em Cotia

Soneca foi preso em flagrante pela GCM enquanto cochilava em um dos quartos do cativeiro; veja a reportagem

Quartinho do sequestrador Soneca. Foto enviada ao Cotia e CIa





Um sequestrador de 27 anos, com apelido de ‘Soneca’, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (2) dentro de um cativeiro no Jardim Lina, em Cotia. A vítima aproveitou que o criminoso tirou um cochilo, conseguiu se desamarrar e fugiu a pé, solicitando ajuda da Guarda Civil Municipal (GCM). Outros três bandidos que participaram do sequestro ainda não foram localizados.





A vítima levou os guardas até o imóvel onde ficou amarrada. Ao chegar no local, encontraram Soneca dormindo em um dos quartos. Nenhum objeto ou pertence da vítima foi encontrado. Seu automóvel também não foi recuperado até o momento.





Casa no Jd Lina que servia de cativeiro





O SEQUESTRO





A vítima relatou que por volta das 20h estava na cidade de Taboão da Serra em seu veículo quando foi surpreendida por três indivíduos, sendo um armado, pedindo para sair do carro com a arma de fogo em punho. Ela foi colocada no veículo dos criminosos e levada para uma área de matagal. Lá, foi transferida para o seu automóvel e conduzida para o cativeiro, em Cotia.





Chegando no cativeiro, disse que já tinha um indivíduo esperando. Ficou dentro de um quarto, enquanto o criminoso manuseava uma arma de fogo e pedia acesso aos aplicativos de banco do seu celular.





Ainda segundo a vítima, em determinado momento, o criminoso efetuou sem querer um disparo. Afirma que não conseguiu vê-lo, pois ficava o tempo todo com a lanterna do celular apontada para seu rosto.





Ainda em seu depoimento na delegacia, a vítima disse que três indivíduos ficavam revezando a vigília enquanto eles esperavam um quarto criminoso, de vulgo Soneca, que chegou após um certo tempo. Assim que Soneca chegou, o trio saiu do local levando seu celular e os cartões bancários.





A vítima ficou sozinha com Soneca no cativeiro. Mas ele dormiu. Foi neste momento em que ela saiu da casa correndo e conseguiu pedir ajuda a uma viatura da guarda que passava próximo ao local.





A vítima foi com a viatura da GCM até a residência, tendo os guardas encontrado Soneca ainda dormindo no quartinho.





Soneca foi preso em flagrante por crime de extorsão. Os outros três suspeitos ainda não foram localizados. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que investiga o caso.