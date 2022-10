Lula recebe 73% dos votos na Nova Zelândia, e Bolsonaro 64% no Japão

O voto no exterior só é possível para o cargo de presidente. A votação acontece em embaixadas, consulados e repartições diplomáticas espalhadas por 159 cidades de 97 países

Foto: Alejandro Zambana / TSE





O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu as seções na Nova Zelândia. O petista conquistou 329 (73,44%) votos, contra 71 de Jair Bolsonaro (15,85%).





O TSE registrou 686 eleitores brasileiros para votar na Nova Zelândia neste ano, onde as seções foram abertas às 16h deste sábado (1º), no horário de Brasília, sendo o primeiro país a iniciar a eleição brasileira – em relação a Brasília, a diferença de horário é de 16 horas.





O resultado não é oficial, pois os votos dos brasileiros residentes na Nova Zelândia e outros países será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) somente após o encerramento da votação em todos os lugares.





Os votos computados na Nova Zelândia foram tornados públicos por meio das fotos dos boletins de urnas, fixados na porta das seções eleitorais instaladas pela Embaixada do Brasil naquele país.





NO JAPÃO





O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 64% dos votos válidos em Tóquio, capital do Japão. O país foi um dos primeiros a abrir à votação no exterior, devido ao fuso-horário.





Na capital japonesa, Bolsonaro recebeu 3.260 dos 5.130 votos válidos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou com 977 dos votos.





Os resultados foram fixados em frente à embaixada do Brasil em Tóquio e divulgado nas redes sociais por brasileiros que moram no país.





Cerca de 4,4 milhões de brasileiros moram no exterior, de acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores. Deste total, 697.084 estão aptos para votar para escolher o próximo presidente do Brasil.





O voto no exterior só é possível para o cargo de presidente. A votação acontece em embaixadas, consulados e repartições diplomáticas espalhadas por 159 cidades de 97 países.