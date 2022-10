Em vídeo, Welington Formiga (PSC) declara seu apoio ao governo de SP no 2º turno

Formiga foi candidato a deputado estadual e, apesar de não ter sido eleito, recebeu mais de 30 mil votos

Welington Formiga (PSC). Foto: Reprodução / Redes sociais





Após não ter sido eleito para deputado estadual, apesar da votação expressiva de 30.250 votos, Welington Formiga (PSD) declarou, nessa segunda-feira (10), que vai apoiar, no segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo, o candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas (Republicanos). declarou, nessa segunda-feira (10), que vai apoiar, no segundo turno na disputa pelo governo de São Paulo,





Ao lado do candidato a vice de Tarcísio, Felício Ramuth (PSD), a declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais [VEJA ABAIXO].













Para justificar o apoio, Formiga elencou alguns pontos que o candidato se comprometeu com a cidade, segundo ele: reabertura do pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia, com possibilidade de hemodiálise e banco de sangue; um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) e AME Oncologia; mobilidade para amenizar o “caos” da Raposo Tavares.





“Reconhecendo neles o compromisso nas pautas fundamentais para Cotia, declaro meu apoio para Tarcísio e Felício no segundo turno das eleições para governador de São Paulo”, disse na legenda do vídeo.