Prefeitura contrata instituição por R$15,6 milhões para administrar Creche do Turiguara

Instituto contratado é de Barueri, o mesmo que administra a creche de Caucaia do Alto; veja a reportagem da coluna #DeOlhoNaConta





A Prefeitura de Cotia contratou, por R$15,6 milhões, uma Organização Social (OS) que será responsável por gerenciar, operacionalizar e executar ações no serviço de educação da Creche do Parque Turiguara, que deve ser inaugurada em breve. O contrato foi assinado no dia 3 de junho.













Tanto o contrato da creche do Turiguara quanto o da creche de Caucaia tem vigência de um ano e pode ser prorrogado por até 5 anos.





De acordo com o documento, o valor do investimento necessário para início do funcionamento da creche do Turiguara é de R$1,3 milhão, que deverá ser aplicado no investimento de seu projeto mobiliário e demais equipamentos. Segundo a Prefeitura, a unidade vai atender mais de 800 crianças.





Ainda de acordo com o contrato, todas as atividades serão administradas pelo INSB. A Prefeitura de Cotia pede ainda um relatório mensal com todas as informações sobre as atividades desenvolvidas, assim como a movimentação dos recursos financeiros.





A Secretaria de Educação de Cotia, conforme o contrato, terá comissões para acompanhar e fiscalizar o instituto. Todas as informações deverão ser publicadas no Diário Oficial do município.





O QUE DIZ A PREFEITURA DE COTIA





Para a prefeitura, o modelo de parceria com entidades sem finalidade lucrativa, regulamentada pelo Poder Público e fiscalizado e controlado por meio de ferramentas de gestão, tem se mostrado "extremamente eficaz, eficiente e econômico em relação aos serviços prestados por órgãos públicos para atendimento às políticas públicas básicas e obrigatórias".





"Essas parcerias com o terceiro setor tem o condão de contribuir e/ou reforçar o atingimento de metas e objetivos de políticas públicas, mediante o desenvolvimento de um programa de melhoria de gestão, com vistas a atingir uma qualidade superior dos serviços prestados ao cidadão", explicou a prefeitura em nota enviada ao Cotia e Cia.





O instituto contratado pela Prefeitura de Cotia atua na área de educação desde 2018. Por meio de parceria com a Secretaria de Educação de Barueri, o INSB é responsável pela administração, gerenciamento e operacionalização de três escolas maternais do município.









(ESSA REPORTAGEM FAZ PARTE DA COLUNA ‘DE OLHO NA CONTA’, CUJO OBJETIVO É MOSTRAR ONDE E DE QUE FORMA O DINHEIRO PÚBLICO ESTÁ SENDO APLICADO)