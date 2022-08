Creche do Arakan tem inauguração adiada por “condições climáticas”

Evento de inauguração do complexo educacional e esportivo estava previsto para ocorrer neste sábado (20)





Prevista para este sábado (20), a inauguração da creche do Arakan e do Complexo Esportivo, na região do Morro do Macaco, em Cotia, foi adiada. Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta quinta-feira (18), a Prefeitura disse que teve que adiar por conta das condições climáticas previstas para a data.





A Prefeitura ainda informou que uma nova data será definida nos próximos dias.





A unidade, que tem capacidade para receber cerca de 800 crianças, será administrada pelo Instituto de Integração Social de Barueri (INSB), que foi contratado pela Prefeitura de Cotia por R$15,6 milhões para realizar o serviço.





A Organização Social (OS) contratada é a mesma que está administrando a creche de Caucaia do Alto, inaugurada no dia 15 de fevereiro deste ano. O contrato para a administração desta unidade é de R$10 milhões.





Tanto o contrato da creche do Arakan quanto o da creche de Caucaia tem vigência de um ano e pode ser prorrogado por até 5 anos.